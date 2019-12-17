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أخبار محلية > شاهد.. الوليد بن طلال يتنزه في البر مع حفيداته الخمس مستخدماً طائرة هليكوبتر
17/12/2019   7:12 ص

شاهد.. الوليد بن طلال يتنزه في البر مع حفيداته الخمس مستخدماً طائرة هليكوبتر

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نشر الأمير الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة القابضة، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، وثّق خلاله رحلته البرية برفقة حفيداته الخمس الأميرات سارا وجنى ومايا ودلال ونورا، وعدد من أصدقائه.

وذهب الوليد مع رفاقه إلى مخيمه في البر بواسطة طائرة هليكوبتر، وأظهر الفيديو ممارستهم عدة أنشطة، منها ركوب الخيل والرماية وركوب الدراجات النارية وإعداد وتناول الطعام.

وظهر الأمير الوليد وهو يعلم حفيداته رياضة الرماية، ثم يشيد بإتقان إحداهن السباحة والرماية وركوب الخيل، تأسياً بمقولة عمر بن الخطاب: “علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل”.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. الوليد بن طلال يتنزه في البر مع حفيداته الخمس مستخدماً طائرة هليكوبتر

أخبار محلية
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