شاهد.. الوليد بن طلال يتنزه في البر مع حفيداته الخمس مستخدماً طائرة هليكوبتر

نشر الأمير الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة القابضة، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، وثّق خلاله رحلته البرية برفقة حفيداته الخمس الأميرات سارا وجنى ومايا ودلال ونورا، وعدد من أصدقائه.
وذهب الوليد مع رفاقه إلى مخيمه في البر بواسطة طائرة هليكوبتر، وأظهر الفيديو ممارستهم عدة أنشطة، منها ركوب الخيل والرماية وركوب الدراجات النارية وإعداد وتناول الطعام.
وظهر الأمير الوليد وهو يعلم حفيداته رياضة الرماية، ثم يشيد بإتقان إحداهن السباحة والرماية وركوب الخيل، تأسياً بمقولة عمر بن الخطاب: “علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل”.
ويك اند مع الأميرات الخمسة سارا، جنى، مايا، دلال، نورا والزميلات والزملاء بالبر
Weekend with my five grand daughters Sara, Jana, Maya, Dalal, Noura and friends in the desert pic.twitter.com/1oWoOicmVM
— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) December 16, 2019
وفق “أخبار 24”.