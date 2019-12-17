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أخبار محلية > “الجمارك”: 3 دول هي المصدر الرئيسي للدخان في السوق السعودي.. وهذا ما يخص دخان “شملان” من اليمن
17/12/2019   7:11 ص

“الجمارك”: 3 دول هي المصدر الرئيسي للدخان في السوق السعودي.. وهذا ما يخص دخان “شملان” من اليمن

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قال محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، إن هناك 3 دول هي المصدر الرئيسي للدخان الموجود بالسوق السعودي، وهي ألمانيا وسويسرا وتركيا، مبيناً أن الإرساليات لم تتغير.

وأوضح الحقباني خلال برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن السجلات السعودية لم تسجل أى منتج تبغ وارد من اليمن، لافتاً إلى أن منتج دخان شملان الوارد من اليمن غالباً مُهرب.

يُشار إلى أن رئيس هيئة الغذاء والدواء د.هشام الجضعي كان قد أوضح في وقت سابق أن الهيئة وضعت لائحة بمواصفات التغليف الخارجي للسجائر فقط، ولم تغيّر أي شيء في الدخان نفسه، مشيراً إلى أن أي تغير شعر به المستهلك سببه شركات التبغ.

 

وفق “أخبار 24”.

“الجمارك”: 3 دول هي المصدر الرئيسي للدخان في السوق السعودي.. وهذا ما يخص دخان “شملان” من اليمن

أخبار محلية
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