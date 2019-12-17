“الجمارك”: 3 دول هي المصدر الرئيسي للدخان في السوق السعودي.. وهذا ما يخص دخان “شملان” من اليمن

قال محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، إن هناك 3 دول هي المصدر الرئيسي للدخان الموجود بالسوق السعودي، وهي ألمانيا وسويسرا وتركيا، مبيناً أن الإرساليات لم تتغير.
وأوضح الحقباني خلال برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن السجلات السعودية لم تسجل أى منتج تبغ وارد من اليمن، لافتاً إلى أن منتج دخان شملان الوارد من اليمن غالباً مُهرب.
يُشار إلى أن رئيس هيئة الغذاء والدواء د.هشام الجضعي كان قد أوضح في وقت سابق أن الهيئة وضعت لائحة بمواصفات التغليف الخارجي للسجائر فقط، ولم تغيّر أي شيء في الدخان نفسه، مشيراً إلى أن أي تغير شعر به المستهلك سببه شركات التبغ.
معالي محافظ هيئة الجمارك أ. أحمد الحقباني:
مصانع الدخان لم تتغير.. وهذه الدول الثلاث هي المصدر الرئيسي للدخان الموجود بالسوق السعودي..#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/SJGqmhsyOU
— في الصورة (@Fealsora) December 16, 2019
#فيديو
معالي محافظ هيئة الجمارك أ. أحمد الحقباني:
دخان “شملان” مهرب.#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/F4OQ1RHYJG
— في الصورة (@Fealsora) December 16, 2019
وفق “أخبار 24”.