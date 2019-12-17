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أخبار محلية > تركي آل الشيخ يكشف عن الإيرادات المباشرة وغير المباشرة لموسم الرياض
17/12/2019   7:11 ص

تركي آل الشيخ يكشف عن الإيرادات المباشرة وغير المباشرة لموسم الرياض

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كشف رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، عن أن إجمالي الإيرادات المباشرة من فعاليات الترفيه خلال موسم الرياض، تجاوز المليار ريال، مبيناً أن الدخل غير المباشر تجاوز 4 مليارات ريال.

وأوضح آل الشيخ خلال كلمته في حفل تدشين الهوية الجديدة لـ “عكاظ” أمس (الإثنين)، أن العاصمة استقبلت نحو 206 آلاف سائح، مشيراً إلى أن موسم الرياض وفّر 34.7 ألف وظيفة مباشرة إضافة إلى 17.3 ألف وظيفة غير مباشرة.

ولفت إلى أن محبي الفنون العصرية والعروض الضخمة يترقبون مهرجان “مدل بيست” الموسيقي، والذي ينطلق بمشاركة 100 فنان عالمي في مجال التنسيق والموسيقي “DJ” في 19 ديسمبر ويستمر حتى 21 من الشهر نفسه.

تركي آل الشيخ يكشف عن الإيرادات المباشرة وغير المباشرة لموسم الرياض

أخبار محلية
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