بالفيديو.. مواطنة تروي كيف خدعها شخص بوظيفة حكومية مقابل 5 آلاف ريال

روت مواطنة قصة معاناتها خلال عملها بالقطاع الخاص، وكيف تعرضت للخداع خلال سعيها للحصول على وظيفة حكومية، ليأخذ منها شخص مبلغاً من المال مقابل توظيفها دون أن تبلغ مرادها.
وقالت المواطنة “أم عبدالكريم” في لقائها ببرنامج “تم” على قناة “SBC”، إنها كانت تعمل في المجال البنكي، وطلبت إجازة لمدة شهر بدون راتب بسبب ظروف صحية؛ حيث إنها كانت حاملاً، لكن طلبها رفض، مشترطين عليها الدخول في الشهر التاسع.
وأضافت أنها اضطرت في النهاية لتقديم استقالتها بسبب وضعها الصحي، وبحثت عن وظائف في عدة أماكن دون جدوى، وانتهى بها المطاف لأن تعمل بائعة عطور في أحد المطارات.
وأوضحت أنها كانت تسعى للحصول على وظيفة حكومية بسبب الامتيازات التي يتمتع بها الموظف الحكومي، مضيفةً أن أحد أقربائها طلب منها مبلغ 5 آلاف ريال ليساعدها في الحصول على وظيفة حكومية عن طريق طرف ثالث. حسب “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن قريبها رجل ذو ثقة، وساعد آخرين قبلها في الحصول على وظيفة، لكنه ماطل معها لمدة سنة، وحتى الآن لم تحصل على الوظيفة التي تحلم بها في القطاع الحكومي.
#تم | أم عبدالكريم: أحد الأقارب وعدني بوظيفة حكومية وأخذ مبلغ خمس آلاف وحتى الآن لم أتوظف.
وخالد العقيلي يعلق: انتبهوا من الذين ينشرون تغريدات ويدّعون أنهم يوظفون. #واقع_القطاع_الخاص pic.twitter.com/uZ65V43h9C
— برنامج تم (@TammTalkShow) December 16, 2019
#تم | توظفت في “بنك” وطَلبت إجازة بدون راتب لظروف خاصة فرفضوا، فقدمت استقالتها وانتهى بها المطاف لبائعة عطور.
شاهدوا قصة أم عبدالكريم مع القطاع الخاص. #واقع_القطاع_الخاص pic.twitter.com/E1ec63ahOg
— برنامج تم (@TammTalkShow) December 16, 2019