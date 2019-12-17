قال رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إن رالي داكار السعودية 2020 الذي سيقام في الفترة من 5 إلى 17 يناير من العام المقبل، هو ثمرة القيادة الرشيدة وعزمها وطموحها للمزيد من الإنجازات التي يفخر بها الوطن في مسيرته نحو استكمال رؤية 2030.
وأكد الأمير عبدالعزيز خلال مؤتمر صحفي انعقد أمس (الإثنين) في القدية للكشف عن تفاصيل رالي داكار السعودية، أن العالم سيرى عبر جولاته طبيعة بلادنا الخلابة وصحرائها الرائعة، وسيقترب العالم أكثر من أي وقت مضى من شعب المملكة المضياف الذي يتطلع للترحيب بالعالم.
وأضاف أن القدية ستشهد بداية تاريخ جديد لرالي داكار، السباق الذي تصدّر قائمة الراليات لأربعين عاماً في إفريقيا وأمريكا الجنوبية، والآن يكتب للرالي أولى كلمات فصل جديد في آسيا، تبدأ صفحاته في المملكة.
وشهد المؤتمر الكشف عن فيديو الحملة الدعائية العالمية للسباق، الذي سيعرض على شاشات عملاقة في كبرى الميادين بعدد من أبرز المدن العالمية، مثل باريس وميلان ومدريد بهدف تعريف العالم بصحراء المملكة.
كما سيُعرض الفيديو في بعض أشهر المواقع العالمية، مثل تايمز سكوير بنيويورك، وميدان ليستر في لندن، وبرج خليفة في دبي، ويزين كذلك العاصمة الرياض ومدينتي جدة والدمام.
وتحتوي الحملة الدعائية على لقطات تحكي قصة المملكة عبر التاريخ بصحرائها الخلابة وكثبانها الرملية وتلالها وأوديتها وطبيعتها الفريدة التي لا مثيل لها حول العالم.