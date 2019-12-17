“الزكاة والدخل”: لا علاقة للدخان الجديد بمصانع “جبل علي”.. ولهذا السبب يستحيل دخول التبغ المزور للمملكة

أكد محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، المهندس سهيل أبانمي، أن المصانع التي تنتج السجائر الجديدة هي نفسها المصانع التي كانت تنتج السجائر القديمة.
وأضاف أبانمي أن جميع هذه المصانع خارج الإمارات، وهو ما ينفي ما جرى تداوله في مواقع التواصل بأن السجائر الجديدة أُنتجت في مصانع جبل علي.
وأكد أن الختم الضريبي الذي يوضع على علب السجائر يحتوي على بعض البيانات الرقمية التي يصعب تزويرها، ويتيح للهيئة تتبع المنتج منذ خروجه من المصنع حتى وصوله إلى المنافذ الجمركية بالمملكة. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، قال محافظ الهيئة العامة للجمارك، أحمد الحقباني، إن مصانع الدخان التي تورِّد للمملكة لم تتغير، والمصدر الرئيس للدخان في المملكة من ثلاث دول، هي تركيا وسويسرا وألمانيا، مشيراً إلى أن الكود (629) الموجود على الدخان الجديد لا يعني أن الدخان الجديد مصنّع في جبل علي بدبي.
معالي محافظ هيئة الزكاة والدخل م.سهيل أبانمي
مصانع التبغ لم تتغير، ولا علاقة للدخان الجديد بمصانع “جبل علي”.#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/OZIUvOBjTm
— في الصورة (@Fealsora) ١٦ ديسمبر ٢٠١٩
#فيديو
معالي محافظ هيئة الزكاة والدخل م.سهيل أبانمي يؤكد استحالة دخول التبغ “المزور” إلى المملكة، والسبب… “الختم الضريبي”.#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/rNqw2vNmdj
— في الصورة (@Fealsora) ١٦ ديسمبر ٢٠١٩
معالي محافظ هيئة الجمارك أ. أحمد الحقباني:
مصانع الدخان لم تتغير.. وهذه الدول الثلاث هي المصدر الرئيسي للدخان الموجود بالسوق السعودي..#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/SJGqmhsyOU
— في الصورة (@Fealsora) ١٦ ديسمبر ٢٠١٩
معالي محافظ هيئة الجمارك أ. أحمد الحقباني:
كود “629” لا يعني أن الدخان مصنّع في جبل علي..#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/IQb4azvf7s
— في الصورة (@Fealsora) ١٦ ديسمبر ٢٠١٩
معالي محافظ هيئة الجمارك أ. أحمد الحقباني:
مصانع الدخان لم تتغير.. وهذه الدول الثلاث هي المصدر الرئيسي للدخان الموجود بالسوق السعودي..#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/SJGqmhsyOU
— في الصورة (@Fealsora) ١٦ ديسمبر ٢٠١٩