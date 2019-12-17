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أخبار محلية > “تعليم القنفذة” يعاقب الطالب الذي طعن معلمه بالحرمان من الدراسة لمدة فصلين
17/12/2019   7:05 ص

“تعليم القنفذة” يعاقب الطالب الذي طعن معلمه بالحرمان من الدراسة لمدة فصلين

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قررت اللجنة التي كُلفت من إدارة تعليم القنفذة بالتحقيق حول واقعة اعتداء أحد طلاب المرحلة الثانوية طعناً على أحد المعلمين أثناء الإشراف اليومي، بمنع الطالب من الدراسة لمدة فصلين دراسيين.

وقال المتحدث الإعلامي لتعليم القنفذة، محمد شار المرحبي، إن إيقاف الطالب لمدة فصلين دراسيين يأتي بناءً على ما نصت عليه قواعد السلوك والمواظبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية من مخالفات الدرجة السادسة.

وأوضح المرحبي، وفقاً “لسبق”، أن الأنظمة والتشريعات أوجِدت حتى تكفل الحماية لكل فرد في المنظومة التعليمية، وأنها لن تتوانى في تطبيق كل ما يعطي صاحب الحق حقه والمعلم مكانته.

يُذكر أن تعليم القنفذة شكلت لجنة للتحقيق في واقعة إقدام طالب بإحدى مدارس مركز المظيلف، التابع لمحافظة القنفذة، على طعن معلمه غدراً بسكين، مسبباً له إصابة غائرة في الفخذ اليمنى.

“تعليم القنفذة” يعاقب الطالب الذي طعن معلمه بالحرمان من الدراسة لمدة فصلين

أخبار محلية
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