كشفت شركة المياه الوطنية، اليوم الإثنين، عن أبرز مشروعات المياه والصرف الصحي التي تم إنجازها خلال عام 2019، والتي بلغ عددها 213 مشروعاً، بقيمة إجمالية بلغت نحو 8 مليارات ريال.
وتضمّنت المشروعات المنجزة؛ 117 مشروعاً للمياه، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و828 مليون ريال، و96 مشروعاً للصرف الصحي، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و47 مليون ريال.
فيما بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المطروحة من قبل الشركة أكثر من 17,3 مليار ريال، إضافةً إلى أكثر من 16,7 مليار ريال قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال العام.
وفق “أخبار 24”.