القصبي: 170 ألف منشأة صغيرة في المملكة.. 37% منها تملكها نساء

كشف وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي أن 37% من المنشآت الصغيرة بالمملكة تعود ملكيتها للنساء، مشيراً إلى ارتفاع عدد المنشآت الصغيرة إلى 170 ألف منشأة.
وقال القصبي، في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إن الدولة خصصت 12 مليار ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف القصبي أن إيرادات المنشآت المدعومة من القروض بلغت 6 مليارات ريال، مشيراً إلى أن هناك توجهاً لتأسيس بنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفق “أخبار 24”.
وأكد القصبي أن المملكة تقدمت عالمياً من المركز الـ141 إلى الـ38 في بدء النشاط التجاري، وتحتل المرتبة الثالثة في حماية حقوق المستثمرين.
فيديو | د. القصبي لـ #الإخبارية: عدد المنشآت التجارية الصغيرة 170 ألف منشأة .. 37% منها مملوكة للنساء pic.twitter.com/PCYjUJt0tS
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١٦ ديسمبر ٢٠١٩