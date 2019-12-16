صادرت الإدارة العامة لصحة البيئة، ممثلةً في لجنة “مكافحة ظاهرة حكيم الأعشاب”، كميات كبيرة من الأدوية والأعشاب والزيوت المحظورة والفاسدة من داخل مستودع مخالف بشارع المنصور بمكة المكرمة.
وتمكّنت الفرق الرقابية بمشاركة شرطة العاصمة المقدسة وبلدية المسفلة الفرعية، من إغلاق المستودع المخالف، إلى جانب القبض على العمالة المخالفة التي تروّج لتلك المنتجات بأسعار مغرية.
وأتلفت الإدارة المضبوطات التي تمثّلت في: 620 عبوة أدوية جنسية مجهولة المصدر، و130 عبوة مخاليط عسل ملكي، و1830 عبوة كحل مخلوط بمادة الرصاص المحظورة.
إلى جانب مصادرة وإتلاف 580 لترًا من الزيوت المخلوطة بأوراق من الأدعية والأذكار، و118 عشبة زبيب هندي، و180 كبسولة حبوب طبية إندونيسية المصدر.
وفق “أخبار 24”.