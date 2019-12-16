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أخبار محلية > أبناء شهداء الواجب: نحن على درب آبائنا سائرون.. ونائب أمير جازان يرد: أنتم أبطال أبناء أبطال
16/12/2019   9:35 م

أبناء شهداء الواجب: نحن على درب آبائنا سائرون.. ونائب أمير جازان يرد: أنتم أبطال أبناء أبطال

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التقى نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، عدداً من أبناء شهداء الواجب، الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها لمركز الحكامية بمحافظة أحد المسارحة، والتي التقى خلالها رئيس المركز وشيخ شمل قبائل الحكامية وعددا من المشايخ والأهالي وأبناء وذوي الشهداء.

ودخل أبناء شهداء الواجب على أمير المنطقة وهم يرتدون زياً عسكرياً، وتحدث أحدهم قائلاً: “نحن أبناء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم وبدمائهم، ونحن على دربهم سائرون”، ليرد عليه نائب أمير المنطقة قائلاً: “أنتم أبطال أبناء أبطال”، قبل أن يصافحهم واحداً تلو الآخر ويسألهم عن أحوالهم. حسب “أخبار 24”.

 

أبناء شهداء الواجب: نحن على درب آبائنا سائرون.. ونائب أمير جازان يرد: أنتم أبطال أبناء أبطال

أخبار محلية
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