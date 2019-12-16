إدارة الاتحاد تعقد اجتماعاً طارئاً وتصدر عدداً من القرارات وتحيل طلب دا كوستا للإدارة القانونية

أصدر مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، عدداً من القرارات عقب الاجتماع الطارئ الذي عُقد اليوم بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، لمناقشة أخر مستجدات النادي.
وفي بداية الاجتماع، تحدث أنمار الحائلي عن الوضع العام للنادي، والفريق الأول لكرة القدم بشكل خاص، والجوانب المادية المتعلقة بالقضايا الخارجية والالتزامات القائمة على النادي.
وقررت الإدارة الرفع للهيئة العامة للرياضة بطلب عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية، وتعيين الكابتن صالح الصقري مديرا تنفيذيا للفريق الأول لكرة القدم، وتعيين حمزة إدريس مشرفا عاما على قطاع الفئات السنية لكرة القدم وأكاديمية اتحاد فقيه للبراعم، وانضمامه لعضوية أمناء الأكاديمية. وفق “أخبار 24”.
كما وجّه مجلس الإدارة بتحويل الخطاب المرسل من اللاعب مروان دا كوستا بطلب فسخ عقده إلى الإدارة القانونية لدراسته واتخاذ اللازم حياله، إضافة إلى اعتماد إدراج لعبة الغطس ضمن الألعاب المائية بالنادي.