“سكني” ينشر صوراً حديثة لآخر ما وصلت إليه أعمال البناء في المشاريع الجاري تنفيذها

نشر برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان صوراً حديثة لآخر ما وصلت إليه أعمال البناء في المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً.
جاء ذلك ضمن التقرير الشهري الحادي عشر، لشهر نوفمبر، والذي استعرض خلاله أبرز منجزات البرنامج خلال 2019.
واستعرض التقرير مستجدات أعمال التنفيذ والبناء في 57 مشروعاً سكنياً يتم بناؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، بحيث تعمل هذه المشاريع على توفير نحو 100 ألف وحدة سكنية كاملة الخدمات والمرافق تتوزع في مختلف مناطق المملكة.
وأبان التقرير أن عدد المستفيدين من الحلول السكنية التي يتيحها البرنامج بلغ 40 ألف أسرة خلال شهر نوفمبر وحده، منها 15 ألف أسرة سكنت منازلها بالفعل. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه تم إصدار حوالي 132 ألف شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، بهدف تذليل العقبات أمام المواطن لتملك المسكن المناسب.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل التقرير والصور من خلال هذا الــرابــط .