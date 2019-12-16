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أخبار الخرج > بالصور.. #هيئة_الخرج تقيم معرضاً توعوياً في مستشفى الملك خالد
16/12/2019   9:30 م

بالصور.. #هيئة_الخرج تقيم معرضاً توعوياً في مستشفى الملك خالد

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تقيم هيئة محافظة الخرج معرضاً توعوياً في مستشفى الملك خالد بالمحافظة ، وقد دشن المعرض صباح هذا اليوم الاثنين ١٩-٤-١٤٤١هـ رئيس الهيئة الدكتور حسن بن صالح العون وسعادة مدير المستشفى الدكتور فهد بن محمد الممخور .

حيث تضمن المعرض شاشة عرض لمواد توعوية من انتاج الرئاسة ولوحات توجيهية للتحذير من جريمة الابتزاز والجرائم المعلوماتية عبر برنامج حصين ومكافحة السحر وتوزيع مواد توعوية متنوعة من مطبوعات الرئاسة المعتمدة .

ويستفيد من هذا المعرض منسوبي المستشفى ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية وكذلك المراجعين والمرضى المنومين وسيستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام متتالية ، والله ولي التوفيق .

بالصور.. #هيئة_الخرج تقيم معرضاً توعوياً في مستشفى الملك خالد

أخبار الخرج
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