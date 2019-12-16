هل تذكر أول جهاز؟.. بعد ٢٥ عاما هذه قصة “بلاي ستشين” التي ولدت من رحم نزاع تجاري

وُلدت لعبة الفيديو “بلاي سيشن” لشركة “سوني” منذ 25 عاماً، من رحم نزاع تجاري، ففي البداية لم تكن سوني اليابانية العملاقة للإلكترونيات تريد الوقوع تحت ضغوط المشكلات الناتجة عن إنتاج منصة لألعاب الفيديو خاصة بها.
وخططت سونى للتعاون مع شركة “ناينتيندو” التي كانت تعد وقتها ملكة ألعاب الفيديو في العالم، وهي الألعاب التي تستخدم أجهزة التحكم في مسار اللعبة المستقبلة على شاشة تلفاز، وتعرف باسم “كونسول”، غير أن الاتفاق بين الشركتين لم يُنفذ، الأمر الذي غيّر مسار تاريخ صناعة ألعاب الفيديو.
وبحسب تقرير لـ”سكاي نيوز عربية” كانت جهود التعاون بين الشركتين قد بدأت باختراع الأسطوانات المدمجة “سي دي – روم”، التي أدت إلى إحداث ثورة في ألعاب الفيديو إلى جانب مجموعة أخرى من الصناعات.
واتفقت الشركتان اليابانيتان في عام 1988على التعاون في تطوير إضافة لجهاز اللعب يعرف باسم “نظام سوبر للترفيه” تابع لشركة ناينتيندو، وهو اتفاق يكفل لشركة سوني السيطرة الكاملة على برامج اللعب في الأسطوانات المدمجة.
واعتقد مديرو شركة ناينتيندو أن سوني تريد تطوير موسوعات أو برامج مماثلة وليس ألعاب فيديو منافسة، وذلك وفقا لما يقوله المؤلف الأميركي ديفيد شيف في بحث له حول هذه الصناعة بعنوان “اللعبة انتهت: كيف قامت ناينتيندو بمحو صناعة أميركية، والاستيلاء على دولاراتكم واستعباد أطفالكم”.
وفشل الاتفاق، غير أن ذروة القصة هي أن سوني قررت بجدية أن تدخل نشاط ألعاب الفيديو بنفسها في منافسة مباشرة مع ناينتيندو التي كانت وقتها بلا منافس.
وتم تكليف المهندس كين كوتاراجي بتنفيذ المشروع، وتم اعتباره اليوم الأب الحقيقي لبلاي ستيشن.
وأطلقت هذه اللعبة أولًا في اليابان في 3 ديسمبر 1994 مع ملامح كانت وقتذاك مدهشة في جهاز اللعب مع تقنيات غرافيكس ثلاثية الأبعاد، وخصصت سوني ميزانية هائلة للتسويق وتخفيض السعر بدرجة كبيرة.
ودشنت لعبة بلاي ستيشن في السوق الأميركي في أواخر عام 1995 بسعر 299 دولارا، وهو أرخص بكثير من جهاز اللعب ”سيغا ساتورن”، وأدى تحديث ناينتيندو للعبة إلى وضع سوني تحت ضغوط ودفعتها إلى خفض السعر في العام التالي.
وساعدت القرارات الفنية التي اتخذتها سوني على الحصول على ميزة في السوق، خاصة مع تقديم تقنيات غرافيكس أفضل وزيادة السعة التخزينية للعبة.
وسرعان ما باعت بلاي ستيشن أكثر من 100 مليون جهاز في مختلف أنحاء العالم، وحققت اللعبة نجاحا باهرا.
وتم إنتاج النسخة التالية “بلاي ستيشن 2” لمدة تزيد على عشرة أعوام، وأدت في النهاية إلى تدعيم مكانة سوني كعملاق في صناعة ألعاب الفيديو، غير أن ميزة “بلاي ستيشن 3” تراجعت بسبب ارتفاع سعرها مقارنة بلعبة “وي” من إنتاج ناينتيندو، التي كانت تتمتع بسيطرة ماهرة على الحركة، أما النسخة الرابعة من بلاي ستيشن فباعت مرة أخرى أكثر من 100 مليون جهاز.
وتواجه أجهزة ألعاب الفيديو الآن أخطر تحد في مسيرتها، مع احتفال شركة سوني العملاقة بمرور ربع قرن على طرح أول نسخة من لعبة بلاي ستيشن .
ويرى الخبراء أن نجاح طرح بلاي ستشين 5 العام المقبل مضمون تماما، ولكن في الحقيقة قد تكون هذه النسخة آخر طرح من أجهزة البلاي ستيشن، ويرجع السبب في ذلك إلى أن صناعة ألعاب الفيديو تتجه إلى تحول مختلف، وهو أساسا الانتقال إلى ممارسة الألعاب ليس عن طريق الأجهزة وإنما من خلال شبكة الإنترنت فائقة السرعة، التي يتم استقبالها على شاشات التلفاز في البيوت أو الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر.
ويقول رئيس بلاي ستيشن، جيم رايان، لموقع أخبار التكنولوجيا (سي.إن.إي.تي)، معلقًا “إن عالم أجهزة ألعاب الفيديو لن يختفي في غضون 3 أسابيع أو 3 سنوات، ومع ذلك فسيأتي بدلا منه عالم يتراجع فيه فجأة عدد أجهزة الألعاب”.