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أخبار محلية > بنكا “الرياض” و”الأهلي” يعلنان فشل الاندماج وعدم الاستمرار في دراسته
16/12/2019   5:59 م

بنكا “الرياض” و”الأهلي” يعلنان فشل الاندماج وعدم الاستمرار في دراسته

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أكد مجلس إدارة “بنك الرياض” اليوم الإثنين عن فشل المباحثات والمناقشات بخصوص الاندماج مع البنك الأهلي، وعدم الاستمرار في دراسة اندماج البنكين.

وقال المجلس إن رؤيته الاستراتيجية ستمكّنه من الاستمرار في تطوير منتجاته وخدماته وتقنياته والتي تخدم مصلحة عملائه ومساهميه وموظفيه وتعزز مكانته الريادية والتنافسية.

من جانبه، أكد مجلس إدارة “البنك الأهلي” التزامه بتحقيق رؤيته بأن يكون مجموعة الخدمات المالية الرائدة إقليمياً من خلال تنفيذ استراتيجيته للنمو المستدام والتي تهدف إلى تقديم خدمات متميزة لعملائه وتحقيق أفضل العوائد لمساهميه من خلال استقطاب أفضل المهارات الوطنية والتقنيات المتطورة. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن بنكي الأهلي والرياض قررا في نهاية العام الماضي البدء في مناقشات مبدئية لدراسة اندماج البنكين.

بنكا “الرياض” و”الأهلي” يعلنان فشل الاندماج وعدم الاستمرار في دراسته

أخبار محلية
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