عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس سورنباي جينيبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان.
وتم خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وعقب ذلك شهد خادم الحرمين الشريفين والرئيس سورنباي جيتيبيكوف توقيع ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومتي المملكة، وجمهورية قرغيزستان في العديد من المجالات.
حضر المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استقبل الرئيس سورنباي جينيبيكوف، وقد أجريت مراسم استقبال رسمية، حيث عُزف السلامان الوطنيان للبلدين، وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً له.
وفق “أخبار 24”.