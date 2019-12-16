‏”الشؤون البلدية”: إيقاف ترخيص محطات الوقود الممتنعة عن ‏تركيب شاشات عرض الأسعار

وجّهت وزارة الشؤون البلدية والقروية، جميع الأمانات والبلديات بمناطق ومحافظات المملكة، للتأكد من قيام محطات الوقود بوضع شاشات العرض الإلكترونية، وأن تكون هذه الشاشات أحد المتطلبات الرئيسية للترخيص لمحطات الوقود.
وأكدت الوزارة أنه في حال مخالفة ذلك يتم إنذار المحطة بثلاثة إنذارات، ليتم بعد ذلك إيقاف ترخيص الخدمة عن محطات الوقود الممتنعة عن تركيب الشاشات.
وأوضحت أن تركيب الشاشات يهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح مع المستفيدين فيما يتعلق بأسعار الوقود، ومصداقية مزوّد الخدمة والتزامه بالأسعار الرسمية. وفق “أخبار 24”.
كانت الوزارة قد كثفت مطلع الشهر الجاري حملتها الرقابية للتأكد من التزام جميع محطات الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية، تُبيّن السعر المرجعي وأسعار البنزين بنوعيه (RON 95/ RON 91) إضافة إلى الديزل والكيروسين.