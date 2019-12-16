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أخبار محلية > ‏”الشؤون البلدية”: إيقاف ترخيص محطات الوقود الممتنعة عن ‏تركيب شاشات عرض الأسعار
16/12/2019   5:58 م

‏”الشؤون البلدية”: إيقاف ترخيص محطات الوقود الممتنعة عن ‏تركيب شاشات عرض الأسعار

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وجّهت وزارة الشؤون البلدية والقروية، جميع الأمانات ‏والبلديات بمناطق ومحافظات المملكة، للتأكد من قيام محطات ‏الوقود بوضع شاشات العرض الإلكترونية، وأن تكون هذه ‏الشاشات أحد المتطلبات الرئيسية للترخيص لمحطات الوقود.‏

وأكدت الوزارة أنه في حال مخالفة ذلك يتم إنذار المحطة بثلاثة ‏إنذارات، ليتم بعد ذلك إيقاف ترخيص الخدمة عن محطات الوقود ‏الممتنعة عن تركيب الشاشات‎.

وأوضحت أن تركيب الشاشات يهدف إلى تعزيز الشفافية ‏والوضوح مع المستفيدين فيما يتعلق بأسعار الوقود، ومصداقية ‏مزوّد الخدمة والتزامه بالأسعار الرسمية.‏ وفق “أخبار 24”.

كانت الوزارة قد كثفت مطلع الشهر الجاري حملتها الرقابية ‏للتأكد من التزام جميع محطات الوقود بتركيب شاشات عرض ‏إلكترونية، تُبيّن السعر المرجعي وأسعار البنزين بنوعيه ‎ ‎‎(RON 95/ RON 91) ‎ إضافة إلى الديزل والكيروسين‎.

‏”الشؤون البلدية”: إيقاف ترخيص محطات الوقود الممتنعة عن ‏تركيب شاشات عرض الأسعار

أخبار محلية
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