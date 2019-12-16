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اخبار رياضية > الريال يواجه السيتي وليفربول ضد أتليتكو.. مواجهات نارية في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا
16/12/2019   5:55 م

الريال يواجه السيتي وليفربول ضد أتليتكو.. مواجهات نارية في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

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سُحبت قبل قليل قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في مدينة نيون السويسرية، حيث تم تحديد موعد الذهاب ليكون أيام (18- 19- 25- 26) فبراير، والإياب في (10-11-17-18) مارس 2020.

وأسفرت القرعة عن مواجهات مثيرة، حيثُ سيقابل ريال مدريد مانشستر سيتي، كما سيواجه ليفربول أتليتكو مدريد.

وفيما يلي نتائج قرعة دور الـ 16 كاملة:

باريس سان جيرمان الفرنسي – بوروسيا دورتموند الألماني

مانشستر سيتي الإنجليزي – ريال مدريد الإسباني

فالنسيا الإسباني – أتالانتا الإيطالي

ليفربول الإنجليزي – أتلتيكو مدريد الإسباني

بايرن ميونيخ الألماني – تشيلسي الإنجليزي

يوفنتوس الإيطالي – ليون الفرنسي

لايبزيج الألماني – توتنهام الإنجليزي

برشلونة الإسباني – نابولي الإيطالي

وفق “أخبار 24”.

الريال يواجه السيتي وليفربول ضد أتليتكو.. مواجهات نارية في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

اخبار رياضية
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