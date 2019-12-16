الريال يواجه السيتي وليفربول ضد أتليتكو.. مواجهات نارية في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

سُحبت قبل قليل قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في مدينة نيون السويسرية، حيث تم تحديد موعد الذهاب ليكون أيام (18- 19- 25- 26) فبراير، والإياب في (10-11-17-18) مارس 2020.
وأسفرت القرعة عن مواجهات مثيرة، حيثُ سيقابل ريال مدريد مانشستر سيتي، كما سيواجه ليفربول أتليتكو مدريد.
وفيما يلي نتائج قرعة دور الـ 16 كاملة:
باريس سان جيرمان الفرنسي – بوروسيا دورتموند الألماني
مانشستر سيتي الإنجليزي – ريال مدريد الإسباني
فالنسيا الإسباني – أتالانتا الإيطالي
ليفربول الإنجليزي – أتلتيكو مدريد الإسباني
بايرن ميونيخ الألماني – تشيلسي الإنجليزي
يوفنتوس الإيطالي – ليون الفرنسي
لايبزيج الألماني – توتنهام الإنجليزي
برشلونة الإسباني – نابولي الإيطالي
وفق “أخبار 24”.