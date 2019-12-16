34 ألف موظف بالشركة السعودية للكهرباء.. 92% منهم سعوديون

صُنفت الشركة السعودية ضمن برنامج “الصفوة” لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك تقديرا لتجاوز نسبة توطين الوظائف لدى الشركة 92.43% من إجمالي العاملين فيها، والبالغ عددهم نحو 33961 موظفاً وموظفة.
وأبلغ الشركة السعودية للكهرباء بتصنيفها ضمن برنامج “الصفوة”، وكيل وزارة العمل للعلاقات العمالية عبدالمجيد الرشودي، وذلك خلال زيارة خاصة له للشركة، مهنئا إياها بهذا الامتياز الذي حصلت عليه.
يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء تعمل في أكثر من 1320 مدينة ومحافظة وقرية على مستوى المملكة، ويعمل لديها مهندسون وفنيون سعوديون، مؤهلون تأهيلاً كبيراً يتوافق مع المعايير العالمية.وفق “أخبار 24”.