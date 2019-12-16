مسؤول عماني: افتتاح المنفذ البري بين سلطنة عُمان والمملكة قريبًا

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترويج والاستثمار وتنمية الصادرات في سلطنة عمان، يحيى بن سعيد الجابري، افتتاح المنفذ البري الذي يربط بين عمان والمملكة والبالغ طوله 680 كيلومترًا، في القريب العاجل.
وأشار الجابري، خلال ملتقى الاستثمار السعودي ـ العماني الذي نظمه مجلس الغرف السعودية أمس، إلى أن المنفذ المزمع سيساهم في توسيع وتسريع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين حيث يختصر المسافة بينهما بأكثر من 800 كيلومتر.
من جهته، أوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار، المهندس إبراهيم العمر، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وصل إلى ما يقارب 9 مليارات ريال حتى نهاية الربع الثالث من عام 2019م. وفق “أخبار 24”.
وبيّن أن إجمالي الصادرات العمانية إلى المملكة نحو 5.9 مليار ريال، فيما بلغت الصادرات السعودية غير النفطية إلى عمان نحو 3.4 مليار ريال، وهي تمثل ما نسبته 10.4% من إجمالي صادرات المملكة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.