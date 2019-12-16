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أخبار محلية > مسؤول عماني: افتتاح المنفذ البري بين سلطنة عُمان والمملكة قريبًا
16/12/2019   5:53 م

مسؤول عماني: افتتاح المنفذ البري بين سلطنة عُمان والمملكة قريبًا

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أكد‎ ‎رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترويج والاستثمار وتنمية ‏الصادرات في سلطنة عمان، يحيى بن سعيد الجابري، افتتاح ‏المنفذ البري الذي يربط بين عمان والمملكة والبالغ طوله 680 ‏كيلومترًا، في القريب العاجل.‏‎ ‎

وأشار الجابري، خلال ملتقى الاستثمار السعودي ـ العماني الذي ‏نظمه مجلس الغرف السعودية أمس، إلى أن المنفذ المزمع سيساهم في ‏توسيع وتسريع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين‏ حيث يختصر المسافة بينهما بأكثر من 800 كيلومتر.‏‎

من جهته، أوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار، المهندس ‏إبراهيم العمر، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين ‏وصل إلى ما يقارب 9 مليارات ريال حتى نهاية الربع الثالث من ‏عام 2019م.‏ وفق “أخبار 24”.

وبيّن أن إجمالي الصادرات العمانية إلى المملكة نحو 5.9 ‏مليار ريال، فيما بلغت الصادرات السعودية غير النفطية إلى ‏عمان نحو 3.4 مليار ريال، وهي تمثل ما نسبته 10.4% من ‏إجمالي صادرات المملكة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.‏

مسؤول عماني: افتتاح المنفذ البري بين سلطنة عُمان والمملكة قريبًا

أخبار محلية
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