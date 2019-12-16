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أخبار محلية > شرطة تبوك تلقي القبض على المواطن صاحب فيديو “سرقة السيارة” وتحيله للنيابة العامة
16/12/2019   5:52 م

شرطة تبوك تلقي القبض على المواطن صاحب فيديو “سرقة السيارة” وتحيله للنيابة العامة

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ألقت شرطة منطقة تبوك القبض على مواطن بسبب ادعائه عدم قيام الأجهزة الأمنية بمحافظة حقل بواجباتها في التعامل مع بلاغ تقدم به، كما أحالته للنيابة العامة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة العقيد خالد الغبان، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يروج شخص من خلاله أكاذيب ومبالغات حول ادعائه عدم قيام الأجهزة الأمنية بمحافظة حقل بواجباتها في التعامل مع بلاغ تقدم به عن تعرض سيارته للسرقة.

وأوضح أنه تم بناءً على الأمر الصادر عن النيابة العامة القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وقد جرى إيقافه رهن التحقيق استناداً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وفق “أخبار 24”.

وكانت الشرطة أكدت في بيان سابق أنها باشرت بلاغ المواطن في حينه، لكنه امتنع عن التعاون لاستكمال إجراءات التحقيق بعد اتصاله وإفادته بأنه عثر على سيارته في أحد الأودية، وباستجوابه اتهم شخصين بسرقتها وتم استدعاؤهما وإيقافهما لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

شرطة تبوك تلقي القبض على المواطن صاحب فيديو “سرقة السيارة” وتحيله للنيابة العامة

أخبار محلية
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