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أخبار الخرج > بالصور.. مدرسة اليرموك الابتدائية تستقبل مدير التعليم الخرج
16/12/2019   4:11 م

بالصور.. مدرسة اليرموك الابتدائية تستقبل مدير التعليم الخرج

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استقبلت مدرسة اليرموك الابتدائية بقيادة القائد الاستاذ / يوسف بن عبدالعزيز الميمان مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور / خالد بن عبدالله العتيبي وقام بزيارة عدد من فصول التربيه الخاصة بالمدرسة وتم شكرهم على جهودهم تجاه أبنائنا الطلاب .

بالصور.. مدرسة اليرموك الابتدائية تستقبل مدير التعليم الخرج

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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