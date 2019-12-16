نجم فلامنجو: جيسوس أخبرنا بقوة الهلال

شدد إيفرتون ريبيرو، لاعب وسط فلامنجو البرازيلي، على جاهزية فريقه التامة لمواجهة الهلال السعودي، بعد غد الثلاثاء، على ملعب خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي مونديال الأندية.
وقال ريبيرو، خلال تصريحات صحفية على هامش تدريبات الفريق: “جاهزون لخوض غمار البطولة، ونعلم جيدا أن المهمة لن تكون سهلة في الدور قبل النهائي، أمام الهلال بطل آسيا”.
وأضاف النجم البرازيلي: “شاهدنا مستوى الهلال في المباراة الأولى، وهو فريق قوي جدا، ويملك لاعبين جيدين، وهذا ما قاله لنا المدرب (جيسوس)”.
وتابع: “سبق لي أن لعبت ضد الهلال، وهو يضم نخبة من اللاعبين المحترفين، ومن المؤكد ستكون مباراة رائعة.. سندرس منافسنا بشكل أفضل، لمعرفة نقاط قوته وضعفه”. وفق “أخبار 24”.
وعن احتمال مواجهة ليفربول في النهائي، قال ريبيرو: “لا يجب أن نفكر من الآن في النهائي، بما أننا سنخوض مباراة قوية في الدور قبل النهائي”.
وختم بقوله: “نعم ليفربول فريق قوي، والكل يعلم ذلك.. لكن الآن كل تفكيرنا في المباراة المقبلة”.