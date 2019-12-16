النصر يبحث عن آسيويين في اليابان

فتحت إدارة النصر بطلب من الجهاز الفني المفاوضات مع اثنين من اللاعبين الآسيويين لقيدهما خلال الميركاتو الشتوي؛ من أجل المشاركة بأحدهما في بطولة دوي أبطال آسيا، وبينت المصادر أن الثنائي الآسيوي يشاركان في الدوري الياباني الذي اختتم منافساته في السابع من ديسمبر الحالي، ولم تكشف المصادر الاسم الذي سيغادر من المجموعة الحالية بيد أن النيجيري أحمد موسى سيكون هو الأقرب للمغادرة في حال وصول عرض مغر لفك الارتباط معه.
وتسعى إدارة النصر كذلك لاستعادة الحارس عبدالله العويشير المعار لصفوف الشباب حتى نهاية الموسم، حيث تأمل إدارة النصر بأن توافق إدارة الشباب على طلبها مع تنازلها عن الدفعة الثانية من مستحقات الصفقة البالغة مليونا ونصف المليون ريال، وتسابق إدارة النصر الزمن من أجل تهيئة الفريق فنيا قبل الدخول في استحقاقات البطولة الآسيوية، حيث ستكون مضطرة إما لقيد الحارس الأسترالي براد جونز في القائمة الأساسية، خاصة وأن الحارس البديل وليد عبدالله سيغيب لخمس مواجهات في النسخة المقبلة من البطولة الآسيوية بعد إيقافه من الاتحاد الآسيوي على خلفية أحداث مواجهة النصر والسد القطري في الدور ربع النهائي. وفق “اليوم”.
وكانت إدارة النصر قد رفضت بشكل قاطع مقترح أحد الشرفيين بفتح التفاوض مع إدارة القادسية الكويتي من أجل انتداب لاعب الارتكاز فهد الأنصاري بنظام الإعارة لستة أشهر، موكدين أن خيارات المدرب فيتوريا تتطلب لاعب وسط متقدما ولاعب طرف متميزا.
وكان الفريق الكروي الاول بنادي النصر قد بدأ تحضيراته لمواجهة العدالة الخميس المقبل في الجولة الـ12 من دوري المحترفين السعودي، واستعاد الجهاز الفني خلال الحصة التدريبية أمس خدمات لاعب الوسط عبدالله الخيبري الذي سيكون تواجده مهما للبرتغالي فيتوريا الذي سيفتقد لخدمات مختار علي، أبرز لاعبي الفريق في مواجهة التعاون الماضية بسبب انضمامه لمعسكر المنتخب الأولمبي إلى جانب فراس البريكان، وشهد التدريب مشاركة المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي غاب عن مواجهة التعاون بسبب تراكم البطاقات.