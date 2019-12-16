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اخبار رياضية > بالفيديو.. تقارير تؤكد استقالة إدارة نادي الاتحاد خلال أيام قليلة
16/12/2019   12:15 م

بالفيديو.. تقارير تؤكد استقالة إدارة نادي الاتحاد خلال أيام قليلة

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أكدت تقارير إعلامية سعودية أن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، سيتقدم باستقالته خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاء ذلك بعد استمرار نتائج الفريق المخيبة للآمال بالإضافة إلى أزمة مستحقات اللاعبين التي قد تؤدي لرحيل بعضهم عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان الاتحاد تعرض للخسارة أمام الفيصلي بهدفين مقابل هدف أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. وفق “أخبار 24”.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي أبوبكر مالي عبر إذاعة يو إف إم، فإن إدارة الاتحاد تخطط لتقديم استقالتها خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب الأزمات التي تضرب الفريق مؤخرًا وعدم قدرتها على إيجاد الحلول.

وأوضح أن الإدارة ستصدر بيانًا اليوم الإثنين حول الأزمات التي يتعرض لها الفريق مؤخرًا.

بالفيديو.. تقارير تؤكد استقالة إدارة نادي الاتحاد خلال أيام قليلة

اخبار رياضية
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