“محمد نور”: الاتحاد يحتاج إلى الاستقرار والتكاتف

تحدث لاعب نادي الاتحاد السابق محمد نور عن فريقه والذي يمر بأزمة حالياً، بسبب تراجع المستوى والنتائج.
وقال محمد نور إن أي فريق يجد الاستقرار، وتكاتف الجهود، والتفاف الجميع حول النادي، سيكون ممتازا، حتى وإن لم يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ.
وأضاف نور، في حوار مع برنامج “صدى الملاعب”، أن ما يقدمه الاتحاد حالياً ليس هو الطموح أو الشيء المرجو منه.
وذكر أنه في الفترة الحالية يعيش في فترة نقاهة، وأنه سيرى ماذا يقدم خلال شهرين أو ثلاثة أشهر.
ونوه بأن الأندية لا تصبر على اللاعبين الناشئين وتقدم لهم الفرصة، حيثُ إنها تبحث عن اللاعب الجاهز، ونحن أخذنا فرصتنا كاملة، وأيضاً فهد المولد وعبدالفتاح عسيري تدرجا من البراعم حتى الفريق الأول وأخذا الفرصة كاملة. وفق “أخبار 24”.
محمد نور نجم الاتحاد السابق يتحدث عن العميد واحتياجاته لـ #صدى_الملاعب#mbc1 pic.twitter.com/qKidt8N7XF
— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) December 14, 2019