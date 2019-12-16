افتتاح مجمع المكاتب الجديد في مشروع القدية قبل الموعد المحدد

أعلنت شركة “القدية للتطوير”، الذراع التطويرية للقدية للاستثمار، عن جاهزية المجموعة الأولى من مكاتبها الجديدة في موقع المشروع قبل الموعد المحدد.
وتم افتتاح المكتب رسمياً خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في 11 من ديسمبر الحالي، حيث تم تكريم ١٢ من موظفي القدية، تقديراً لدورهم المحوري في تأسيس مجمع المكاتب.
وصرح رئيس التطوير في شركة القدية كريم شما بأنه سيتم نقل الموظفين من مكاتب الشركة الرئيسية في الرياض إلى مجمع المكاتب الجديد في موقع المشروع على مراحل لضمان الانتقال على نحو سلس.
يضم مجمع المكاتب الجديد، الذي يمتد على مساحة ٢١ ألف متر مربع، نحو ١٥٠موظفًا يعملون على إنجاز المرحلة الأولى من مشروع القدية المقرر افتتاحها عام ٢٠٢٣ لتكون عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة. حسب “أخبار 24”.
كما يحتوي المجمع، الذي طورته شركة “دوبوكس”، إحدى الشركات التابعة لمجموعة “أمانا”، والواقع على مقربة من مركز الزوار في مشروع القدية؛ على فناء مع مقاعد في الهواء الطلق، ومواقف مظللة للسيارات، ومجموعة من المرافق الخدمية.
تقع المجموعة الأولى من المكاتب في الهضبة السفلى في موقع مشروع القدية، وسيتم إنشاء مجمع ثان على الهضبة العليا ومن المقرر افتتاحه في شهر أغسطس من العام ٢٠٢٠.