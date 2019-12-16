هطلت صباح اليوم (الإثنين) أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة الرياض، وبعض الأماكن التابعة لمنطقة الرياض.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للأمطار التي هطلت اليوم على مدينة الرياض، وبعض أجزاء المنطقة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد نبهت إلى استمرار الحالة المطرية على منطقة الرياض، وتشمل العاصمة، والدوادمي، الزلفي، الغاط، القويعية، المجمعة، ثادق، شقراء، عفيف.
وتوقعت الأرصاد أن تستمر الحالة حتى الساعة الـ 2 مساء، ويرافقها نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وتتسبب في شبه انعدام للرؤية.
وفق “أخبار 24”.