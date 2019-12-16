وزارة التعليم تطلق مشروع “المعلم التقني”‏

أطلقت وزارة التعليم، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مشروع “المعلم التقني”، لتدريب المعلمين والمعلمات عن بُعد على المهارات التقنية.
ويشمل المشروع: تقديم محاضرات مصورة، ومهمات تفاعلية لمدة 4 أسابيع، تتضمن ١٦ ساعة تدريبية تختص بتحسين عمليات التدريس وزيادة فاعليته، ودمج العمليات التقنية بالتعليم.
وأكد المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، الدكتور أحمد الجهيمي، أن المشروع سيسهم في اختصار الوقت والجهد فيما يتعلق بالمحتوى التعليمي الذي يُقدم للطلاب والطالبات، وتمكين المتعلم من التعرض للمحتوى المقدم له بطريقة متزامنة داخل الصف الدراسي. وفق “أخبار 24”.