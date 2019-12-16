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أخبار محلية > وزارة التعليم تطلق مشروع “المعلم التقني”‏
16/12/2019   12:12 م

وزارة التعليم تطلق مشروع “المعلم التقني”‏

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أطلقت وزارة التعليم، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية ‏المعلومات، مشروع “المعلم التقني”، لتدريب المعلمين والمعلمات ‏عن بُعد على المهارات التقنية.‏

ويشمل المشروع: تقديم محاضرات مصورة، ومهمات تفاعلية ‏لمدة 4 أسابيع، تتضمن ١٦ ساعة تدريبية تختص بتحسين ‏عمليات التدريس وزيادة فاعليته، ودمج العمليات التقنية بالتعليم‎.

وأكد المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني ‏التعليمي، الدكتور أحمد الجهيمي، أن المشروع ‏سيسهم في اختصار الوقت والجهد فيما يتعلق بالمحتوى التعليمي ‏الذي يُقدم للطلاب والطالبات، وتمكين المتعلم من التعرض ‏للمحتوى المقدم له بطريقة متزامنة داخل الصف الدراسي.‏ وفق “أخبار 24”.

وزارة التعليم تطلق مشروع “المعلم التقني”‏

أخبار محلية
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