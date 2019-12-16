بعد إزالتها من الساحة.. توجه لإنشاء صناديق جديدة لحفظ الأمانات في الطرق المؤدية إلى الحرم

تعكف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة، على دراسة إنشاء صناديق للأمانات بالطرق الرئيسية المؤدية للمسجد الحرام لحفظ أمتعة ومقتنيات ضيوف الرحمن، وذلك بعد أن أزالت الرئاسة صناديق الأمانات من ساحة الحرم.
وبحسب المصادر، وفقاً لـ”مكة”، فإن شؤون الحرمين والأمانة تدرسان عدداً من المقترحات بالمواقع التي ستنشأ فيها صناديق حفظ أمتعة ومقتنيات ضيوف الرحمن التي لا يسمح بدخولها إلى الحرم في المنافذ الرئيسية المؤدية إلى الحرم.
وتتضمن الطرق المقترحة لإنشاء المواقع الجديدة لصناديق حفظ الأمانات كلاً من طرق: إبراهيم الخليل، كُدَّي، الغزة، أجياد، أم القرى.
يذكر أن رئاسة شؤون الحرمين أزالت في وقت سابق صناديق الأمانات التي كانت تنتشر في 7 مواقع في ساحة الحرم، وعدداً من مجمعات المواضيء، بهدف تسهيل حركة قاصدي الحرم وتيسير إدارة الحشود.