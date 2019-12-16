زار المغامر السعودي بدر الشيباني، أحد أشهر مواقع السياحة البركانية حول العالم، ونجح في تسلق بركان “ماسيا” في نيكارجوا، الذي يحوي 5 بحيرات للحمم البركانية النشطة.
وتمكن الشيباني، من تسلق البركان الذي يبعد 20 كيلومتراً جنوب شرقي ماناجوا عاصمة نيكارجوا، والاقتراب من البحيرة البركانية الحية في منطقة البركان، واستطاع مشاهدة ذوبان الحمم البركانية الفريدة، وتدلى من حبل معلق فوق البركان لمدة 20 دقيقة.
وتشكلت قمة بركان ماسا البالغة مساحة 400 متر قبل 5 آلاف سنة، وتقع في منطقة محمية تصل مساحتها إلى 50 ألف كيلومتر، وهي منطقة مزدحمة بالسكان، وتتداخل فيها الحقول مع الحمم المتحجرة والزهور البيضاء.
وعبر الشيباني عن سعادته بهذه المغامرة، مؤكداً عشقه للسفر واستكشاف المواقع السياحية والخطرة، وأنه كان يخطط منذ مدة لاستكشاف هذه المنطقة من العالم، لافتاً إلى أن درجة الحرارة المرتفعة والأبخرة المتصاعدة من البركان النشط كانت من الصعوبات التي واجهها أثناء مغامرته.
وفق “أخبار 24”.