بالصور.. #بلدية_الخرج تواصل العمل لمواجهة تصريف مياه الأمطار بالطرق

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تقوم الادارات المختصة ببلدية محافظة الخرج خلال هطول الأمطار التي تشهدها المحافظة بأعمال تنظيف وصيانة المناهيل وفتحات تصريف مياه الأمطار بالطرق وتتواصل الجهود خلال الحالة المطرية المتوقعه على المنطقة .
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