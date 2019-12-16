البحرين: تحويل مخالفات المسافرين الخليجيين إلى إدارات المرور بدولهم قريباً

أفادت الإدارة العامة للمرور بمملكة البحرين، بأنها بصدد تحويل مخالفات المسافرين الخليجيين المرورية للجهات المختصة في دولهم قريباً، بما فيها مخالفات المسافرين السعوديين، التي ستحول إلى الإدارة العامة للمرور السعودية.
وأضاف رئيس شعبة الإعلام والنشر بالمرور البحريني النقيب فايز أمين، وفقاً لـ”اليوم”، أن المرور البحريني بدأ منذ 12 نوفمبر الماضي تفعيل آلية الرصد بكاميرات المراقبة لرصد مخالفات السرعة على جسر الملك فهد.
وأكد المتحدث أن ارتكاب بعض السعوديين لمخالفات مرورية خلال تواجدهم بالبحرين، لا يستدعي منعهم من السفر لحين سدادها، ولا يستوجب منع دخولهم إلى البحرين، إنما يمكن تحويلها مستقبلاً إلى الإدارة العامة للمرور بالسعودية لمتابعتها مع المخالفين.