فتحت الجهات الأمنية في جدة، تحقيقاً في شكوى سيدة اتهمت معلماً بإحدى المدارس بالاعتداء على ابنها بالضـرب المُبرح.
وأوضحت والدة الطالب محمد عسيري وفقاً لـ”المدينة”، أن المعلم اعتدى على ابنهم بـ”خيزران”؛ ما دفعه إلى رفض الذهاب للمدرسة مجدداً.
ولفتت إلى أن لديهم تقريراً طبياً من مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة والذي يثبت تعرض ابنها للضـرب، خاصةً مع وجود علامات على جسمه وخطوط حمراء في منطقة الظهر الجهة اليمنى والجهة اليسرى من الظهر أعلى الركبة اليمين.
وتقدم والد الطالب بدوره بشكوى مماثلة، اتهم فيها المدرسة بالإهمال، مبيناً أنه علم بالخبر في اتصال هاتفي من زوجته أثناء وجوده في الحد الجنوبي.