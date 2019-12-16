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اخبار رياضية > بالفيديو.. وليد الفراج: “الاتحاد” قد يتعرض لعقوبة الهبوط بأمر من “فيفا”
16/12/2019   8:34 ص

بالفيديو.. وليد الفراج: “الاتحاد” قد يتعرض لعقوبة الهبوط بأمر من “فيفا”

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حذر الإعلامي وليد الفراج، من تعرض نادي الاتحاد إلى عقوبة الهبوط إلى الدرجة الأولى من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقال الفراج خلال برنامجه “الدوري مع وليد” على قناة “SBC”، إن اللاعبين الذين رحلوا عن الاتحاد ولهم مستحقات مالية رفعوا قضايا في “فيفا”، وقد يتعرض النادي لعقوبة الهبوط.

بدوره طالب الناقد الرياضي جمال عارف، بالتحقيق مع مسؤولي نادي الاتحاد السابقين الذين وقعوا مع لاعبين دون الوفاء بتسديد مستحقاتهم المالية.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. وليد الفراج: “الاتحاد” قد يتعرض لعقوبة الهبوط بأمر من “فيفا”

اخبار رياضية
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