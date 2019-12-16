بالفيديو.. وليد الفراج: “الاتحاد” قد يتعرض لعقوبة الهبوط بأمر من “فيفا”

حذر الإعلامي وليد الفراج، من تعرض نادي الاتحاد إلى عقوبة الهبوط إلى الدرجة الأولى من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
وقال الفراج خلال برنامجه “الدوري مع وليد” على قناة “SBC”، إن اللاعبين الذين رحلوا عن الاتحاد ولهم مستحقات مالية رفعوا قضايا في “فيفا”، وقد يتعرض النادي لعقوبة الهبوط.
بدوره طالب الناقد الرياضي جمال عارف، بالتحقيق مع مسؤولي نادي الاتحاد السابقين الذين وقعوا مع لاعبين دون الوفاء بتسديد مستحقاتهم المالية.
#الدوري_مع_وليد #وليد_الفراج: اللاعبين الذين رحلوا عن #الاتحاد رفعوا قضايا في الفيفا وقد يتعرض العميد لعقوبة الهبوط.. جمال عارف: يجب على هيئة الرياضة أن تحاسب من وقع مع اللاعبين. pic.twitter.com/xXbtBxibmb
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) December 15, 2019
وفق “أخبار 24”.