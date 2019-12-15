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أخبار محلية > “النيابة العامة” توجِّه بالقبض على شاب وفتاة ظهرا في فيديو يتضمن محتواه مساساً بالقيم الدينية
15/12/2019   10:54 م

“النيابة العامة” توجِّه بالقبض على شاب وفتاة ظهرا في فيديو يتضمن محتواه مساساً بالقيم الدينية

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أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن وحدة الرصد لديها رفعت بشأن تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن مساساً بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة والسخرية منها، وقد أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك دعوى جزائية عامة.

وأشار المسؤول إلى أن هذه الدعوى استناداً لنظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً لمواد وردت في ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، والقبض على المتورطين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد المصدر أن النيابة العامة في هذا الصدد تتابع كل ما ينطوي على المساس بالقيم الدينية والآداب العامة، ويشكّل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الفيديو أظهر شابا يطلب من فتاة خلع عباءتها، موجها عبارات وصفت بالمسيئة للبس العباءة، وهو ما أثار استياءً واسعاً ومطالبات بالقبض عليهما.

“النيابة العامة” توجِّه بالقبض على شاب وفتاة ظهرا في فيديو يتضمن محتواه مساساً بالقيم الدينية

أخبار محلية
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