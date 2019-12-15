“الدفاع” تدعو الخريجين للتقدم على شغل 61 وظيفة إدارية

دعت وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية، اليوم الأحد، الخريجين من الجنسين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل 61 وظيفة إدارية، منها 4 وظائف نسائية، وذلك من خلال منظومة التوظيف “جدارة” على موقع وزارة الخدمة المدنية.
وأوضحت أن فترة التقديم مستمرة 24 ساعة على الــرابــط ، خلال الفترة الزمنية من الساعة 8 صباح الأحد الموافق 25 ربيع الآخر الجاري وحتى الساعة 4 مساء الخميس الموافق 29 ربيع الآخر 1441هـ.
ووفّرت الوزارة 4 وظائف شاغرة للخريجات بوظيفة “مفتشة نساء”، فيما تضمّنت الوظائف الرجالية: “أخصائي علاج طبيعي، واعظ، محاسب، فني تبريد وتكييف، لحّام، مأمور صرف، وغيرها من الوظائف”.
واستهدف الإعلان خريجي وخريجات: “الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، درجة البكالوريوس، الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية، درجة الماجستير”. وفق “أخبار 24”.
كما تتطلب الوظائف المعلن عنها للمراتب “6، 7، 8” اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية، حيث تأتي الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ثم للتربوية.