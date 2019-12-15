بالفيديو.. وزراء المالية والاقتصاد والاتصالات والنقل لمنسوبي الإسكان: “بيّض الله وجيهكم.. أسعدتم الأسر”

أظهر مقطع فيديو وزير المالية محمد الجدعان برفقة وزراء الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، والنقل صالح الجاسر، والاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحه، وهم يطلعون على منجزات وزارة الإسكان في خدمة الأسر السعودية.
وزار وزير المالية جناح وزارة الإسكان في المعرض المصاحب لملتقى الميزانية 2020 المختتم مؤخراً، مصطحبًا معه نظراءه وزراء الاقتصاد والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل، حيث وجه الجدعان سؤالًا مباشرا لموظف الإسكان قائلًا :”وش أخبار الإسكان وكم عدد الأسر التي سكنت منازلها خلال العام 2019″.
وأجاب الموظف على سؤال وزير المالية، أن الأرقام التي حققتها الوزارة تتحدث عن نفسها، مبينًا أنها أعلنت عن استهدافها للعام الحالي خدمة 200 ألف أسرة، لكنها استطاعت تخطي تلك الأرقام ونجحت في خدمة 300 ألف أسرة بينها 106 ألاف أسرة سكنت منازلها فعلاً خلال هذا العام.
وأشاد الوزراء الأربعة بالجهود المبذولة من فريق عمل وزارة الإسكان، فيما ذكر وزير المالية:” بيّض الله وجيهكم.. 100 ألف مواطن أصبحوا أكثر سعادة بعد امتلاكهم منازل أكثر كفاءة بأقل تكلفة وعزل أكبر للحرارة، وبالتالي الدورة مكتملة بجميع عناصرها”. وفق “أخبار 24”.
الجدير ذكره أن وزارة الإسكان قد أعلنت عن خدمة 300 ألف أسرة بينها 106 الاف أسرة سكنت منازلها، إضافةً إلى تقديم دعم للقروض العقارية لـ 165 ألف أسرة، وتسليم 90 ألف مواطن أرضًا مجانية وتسليم 14 ألف أسرة مساكن بنظام الانتفاع، كما أعلنت عن مستهدفاتها للعام القادم عبر خدمة 300 ألف أسرة، وذلك بعد الدعم الذي تلقاه الوزارة من خادم الحرمين الشرفين وولي عهده عبر برنامج الإسكان –أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
وزراء المالية والاقتصاد والاتصالات والنقل لمنسوبي الإسكان: “بيّض الله وجيهكم.. أسعدتم الأسر” https://t.co/1YTMNaXfQd pic.twitter.com/2GCEfSQBO0
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) ١٥ ديسمبر ٢٠١٩