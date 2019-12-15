أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان أن أكثر من 40 ألف أسرة استفادت من منتجات الوزارة خلال نوفمبر الماضي، بينها أكثر من 14.5 ألف أسرة سكنت منازلها بالفعل، فيما أعلن البرنامج أسماء المستفيدين عبر تطبيقه للأجهزة الذكية.
وأوضح أن عدد الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يتيحها البرنامج منذ بداية العام الجاري حتى شهر نوفمبر الماضي 248 ألف أسرة، منها قرابة 85 ألف أسرة سكنت منازلها.
بدوره، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، سيف بن سالم السويلم، تواصل أعمال البناء في 57 مشروعاً سكنياً بالشراكة مع المطوّرين العقاريين في مختلف مناطق المملكة، تتميز بأسعارها المناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين، وتتراوح بين 250 و750 ألف ريال.
يُذكر أن وزارة الإسكان من خلال برنامج “سكني” تسعى لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن الملائم، عن طريق تقديم مجموعة من الحلول السكنية والتمويلية، لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030.
وفق “أخبار 24”.