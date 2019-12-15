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أخبار محلية > شاهد.. طالب يتولى عملية الترجمة لسائحة فرنسية خلال زيارتها لمحافظة هروب بجازان
15/12/2019   5:45 م

شاهد.. طالب يتولى عملية الترجمة لسائحة فرنسية خلال زيارتها لمحافظة هروب بجازان

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وثق مقطع فيديو متداول لطالب بالمرحلة المتوسطة يتولى عملية الترجمة لإحدى السائحات الفرنسيات باللغة الإنجليزية أثناء زيارتها لمحافظة هروب بجازان.

وأظهر مقطع فيديو نشره المركز الإعلامي لمحافظة هروب، الطفل “ساري الحمزي”مترجم المركز الإعلامي والمكلف من فريق “تاف”، يتولى عملية الترجمة أثناء مرافقته للسائحة الفرنسية خلال زيارتها إلى جازان، وذلك في إطار جولة سياحية تقوم بها لزيارة أبرز معالم المنطقة.

وأعربت السائحة عن سعادتها بالأجواء والمناظر الطبيعية التي شاهدتها في جازان، حيث إنها كانت سبباً في اختيارها لزيارة المنطقة، فيما قامت بارتداء الزي الجبلي لتعيش تفاصيل المرأة الجنوبية فوق جبال هروب. وفق “أخبار 24”.

شاهد.. طالب يتولى عملية الترجمة لسائحة فرنسية خلال زيارتها لمحافظة هروب بجازان

أخبار محلية
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