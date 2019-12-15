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أخبار محلية > “الحرس الوطني” تطرح وظائف شاغرة على “بند الأجور”
15/12/2019   5:43 م

“الحرس الوطني” تطرح وظائف شاغرة على “بند الأجور”

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أعلنت وزارة الحرس الوطني، عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة على فئة “بند الأجور”، لافتة إلى أن التقديم سيكون عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط.

وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الأحد (18-4-1441) ويستمر حتى نهاية دوام الخميس (22-4-1441)، وذلك على وظائف (معقب- سائق – عامل تحميل- قهوجي) في منطقة الرياض.

وبينت أن الشروط المطلوبة للتعين تتطلب، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل العمر عن (18 عاما) ولا يزيد على (40 عاما)، فضلا عن اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يُحكم عليه في حد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة، وأن لا يكون محالا على التقاعد من أي جهة حكومية. وفق “أخبار 24”.

وشددت على ضرورة التزام المتقدم بالممارسة الفعلية لمهمات الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف قطعيا بالعمل الإداري، وإرفاق الخبرات السابقة بالقطاع الخاص.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم استبعاد طلب التوظيف في حال عدم تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها أو في حال التقدم على أكثر من وظيفة.

“الحرس الوطني” تطرح وظائف شاغرة على “بند الأجور”

أخبار محلية
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