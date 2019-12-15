انطلقت اليوم (الأحد)، فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، برعاية خادم الحرمين الشريفين، وبتنظيم نادي الإبل، حيث يمتد المهرجان حتى (23- 5- 1441هـ)، وذلك في الصياهد الجنوبية للدهناء.
وأعرب رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، عن شكره لخادم الحرمين وولي عهده، على رعاية ودعم هذا الحدث الوطني الذي يعكس ما تتمتع به المملكة من إرث ثقافيّ أصيل، وتراث وطنيّ متنوع، ويمثل أحد أوجه الدعم لمربي ومحبي الإبل في المملكة والوطن العربي.
وأكد بن حثلين حرص النادي على أن يظهر المهرجان في نسخته الرابعة بالشكل المميز، لا سيما أنه سيشهد العديد من النقلات النوعية سواء في المسابقات أو الفعاليات، إضافة إلى الطرق الحديثة المستخدمة في الفحص، وذلك حرصاً من النادي على تحقيق أقصى درجات العدالة بين المشاركين.
وفق “أخبار 24”.