“التعليم” تلزم المدارس بنقاط تجمع للطلاب لحالات الطوارئ وتمنع دخول السيارات

كشفت مصادر عن أن وزارة التعليم وجهت جميع المدارس، بضرورة وجود نقاط تجمع آمنة للطلاب؛ لاستخدامها خلال الحالات الطارئة.
وألزم التوجيه المدارس بتوفير متطلبات الوقاية والحماية من الحريق، منها منع دخول السيارات، وذلك لعدم توافر وسائل السلامة والتجهيزات المختصة في مواقف الفناء الخارجي للمدرسة، حفاظاً على مرافق المبنى والبنية التحتية، وتجنبا للانهيارات المفاجئة والهبوط في الأرضيات والتصدعات.
وأوضحت الوزارة وفقا لـ”الوطن”، أن قرارها ملزم لجميع المدارس، مستثنية منه الحالات الطارئة التي تتطلب دخول الآليات، واشترطت لدخولها أن تكون لفترات محدودة وسريعة، وبشكل لا يؤثر على المبنى المدرسي.