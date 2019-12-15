أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الأحد)، استدعاء 77,364 نشافة ملابس “ARISTON / INDESIT”، موديلات (2004 – 2015).
وأوضحت الوزارة أن إجراء الاستدعاء يعود لاحتمالية تلامس الوبر الزائد المتبقي من الملابس بسخّان النشّافة ما قد يؤدي إلى نشوب حريق.
ودعت التجارة المستهلكين للتحقق من شمولية النشافة من خلال رابط التحقق http://recalls.sa ، وإزالة القابس الكهربائي والتوقف عن استخدام النشافة، ومن ثم التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
ونوهت إلى أنه في حال كان المنتج عليه ملصق “النقطة الخضراء” على منطقة الباب أو على اللوحة الخلفية، فإنه سليم ولا داعي للقيام بأي إجراء من الإجراءات المذكورة.
وفق “أخبار 24”.