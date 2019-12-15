فيتوريا يستغني عن الغشيان والماس

قرَّر البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، إعادة فرج الغشيان، لاعب الوسط، إلى درجة الشباب لعدم حاجة الفريق إلى خدماته خلال الفترة المقبلة، حسبما كشفت لـ”الرياضية” مصادر خاصة.
وأضافت المصادر نفسها أن الغشيان شارك مع شباب النصر أمس أمام فريق الاتفاق، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي لدرجة الشباب، وسط متابعة من البرتغالي فيتوريا، الذي كشف أيضًا عن توجه لإدارة الكرة بإعادة نايف الماس، مدافع الفريق الأول، إلى درجة الشباب. إلى ذلك، يصل وليد عبد الله، حارس مرمى الفريق الأول، إلى الرياض الأربعاء المقبل، بعد نجاح عمليته في غضروف الركبة اليمنى، التي أجراها على يد البريطاني لافال طبيب الجراحة الشهير في العاصمة البريطانية لندن، الخميس الماضي، وسيحدد الطبيب لافال بالاتفاق مع الجهاز الطبي البرنامج التأهيلي.