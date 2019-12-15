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اخبار رياضية > بالفيديو..المريسل:أنا لي دور كبير في فوز نادي الهلال على الترجي
15/12/2019   1:13 م

بالفيديو..المريسل:أنا لي دور كبير في فوز نادي الهلال على الترجي

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نسب الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل فوز الهلال على نظيره الترجي التونسي، اليوم في مستهل مشواره بكأس العالم للأندية، إلى نفسه.

وقال المريسل في تصريحات لقناة ”24 الرياضية“: ”الهلال جلس 20 سنه يحاول تحقيق الآسيوية ولكن الآن حصل عليه -بتوفيق الله- ثم الدعم الحكومي له، والكلام الذي قلته واستفزيته به لاعبي الترجي التونسي قبل وبعد المباراة ساهم في الفوز، أثبتها بالأفعال وأنا لي دوري كبير في فوز الهلال اليوم ورغم ذلك الهلاليين لا يقتنعون بكلامي ولا أنتظر منهم شيء“.

وحسم الهلال السعودي بطل آسيا قمة عربية أمام الترجي التونسي بطل أفريقيا بالفوز 1-صفر في الدور الثاني لكأس العالم للأندية لكرة القدم في قطر اليوم السبت. وفق “المرصد”.

بالفيديو..المريسل:أنا لي دور كبير في فوز نادي الهلال على الترجي

اخبار رياضية
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