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أخبار محلية > “الترفيه”: أكثر من 10 ملايين زائر لموسم الرياض من مختلف دول العالم
15/12/2019   1:11 م

“الترفيه”: أكثر من 10 ملايين زائر لموسم الرياض من مختلف دول العالم

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كشفت الهيئة العامة للترفيه، عن أحدث إحصائية بأعداد زوار ومرتادي فعاليات “موسم الرياض” منذ انطلاقته في أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة أن عدد زوار موسم الرياض بلغ حتى أمس (السبت) أكثر من 10 ملايين زائر من مختلف دول العالم.

ويشهد موسم الرياض الذي تستمر بعض فعالياته حتى مارس 2020، تقديم أنشطة ترفيهية وفعاليات ثقافية ورياضية وفنية ومسرحيات ومهرجانات تستهدف مختلف شرائح المجتمع. وفق “أخبار 24”.

ويهدف الموسم -الذي يعد أضخم مواسم هيئة الترفيه- إلى استقطاب نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين، ومن السياح القادمين من خارج المملكة.

“الترفيه”: أكثر من 10 ملايين زائر لموسم الرياض من مختلف دول العالم

أخبار محلية
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