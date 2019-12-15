بالفيديو.. “سمعت الكثير من الشائعات ورأيت عكسها تماما”.. رحالة كندية تتحدث عن زيارتها للمملكة

أعربت الرحالة الكندية دينيس عن سعادتها الكبيرة بزيارة المملكة، مؤكدة أنها سمعت الكثير من الشائعات عنها وعندما حضرت رأت عكس ما يقال تماما.
ونشرت هيئة السياحة والتراث مقطعا مصورا لدينيس (63 عاما)، والتي جالت حول العالم في 193 رحلة لاكتشاف الثقافات والأنماط الاجتماعية المختلفة، روت فيه تفاصيل رحلتها للمملكة، حيث تمت استضافتها من قبل عدد من الأسر السعودية.
وأكدت الرحالة الكندية أن الشيء الذي فاجأها بالمملكة، أنها قبل مجيئها طالما اعتقدت أن المملكة عبارة عن صحراء، مدن كبيرة ومبانٍ، لكنها دهشت عندما اكتشفت أنها أكثر من ذلك، مشيرة إلى أنها فضلت الإقامة مع السكان المحليين، لتجربة الجوهر الحقيقي للبلد وطبيعة شعبها. وفق “أخبار 24”.
وأضافت: “باعتباري امرأة تزور المملكة وحدها فالبلد آمن جداً، وحصلت على إجابات لجميع الأسئلة التي طرحتها، وفيما يتعلق بحرية المرأة تتمتع بكامل حريتها، حيث بإمكانها الآن قيادة السيارة ولها الخيار في ارتداء العباءة والحجاب حسب رغبتها”.
وأكدت دينيس أن السعودية لديها الكثير لتقدمه، قائلة: “إنه بلد جميل يحوي مناظر رائعة ومذهلة، كما أن الناس هنا لطيفون للغاية، أشكر الجميع في هذا البلد على ما فعلوه لأجلي، أنا أحب السعودية وأحب شعبها”.
شاهد ماذا قالت الرحالة الكندية دينيس عن زيارتها للمملكة والأسر السعودية التي استضافتها 🇸🇦#أهلا_بالعالم #WelcomeToArabia pic.twitter.com/JUmzBOuG3U
— هيئة السياحة والتراث (@scthKSA) December 14, 2019