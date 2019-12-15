المدينة المنورة تشهد إطلاق أول متحف سينمائي بتقنية “3D” الشهر المقبل

تشهد المدينة المنورة قريباً إطلاق أول متحف مرئي على مستوى المملكة كتجربة حديثة، لعرض أفلام سينمائية بتقنية “3D”، ومدبلجة لثماني لغات، باستخدام تقنية الصوت “8D”.
وقال رئيس مجلس إدارة المشروع أحمد الجريشي إنه سيتم الإعلان عن افتتاح المتحف بداية العام القادم بـ6 أفلام تحكي أهم القصص في السيرة النبوية، إذ يطمح المتحف المرئي “قصة المكان” إلى تقديم مادة ثرية بأسعار رمزية لزوار المسجد النبوي.
وأوضح الجريشي أن اللغات المستخدمة في الأفلام هي (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، التركية، الهندية، الأردية، الماليزية، الإندونيسية)، حيثُ إن المتحف يستهدف المعتمرين والحجاج وزوار المسجد النبوي وأهل المدينة. وفق “أخبار 24”.